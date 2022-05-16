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Fenerbahçeli genç kaleci Berke Özer takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Fenerbahçeli genç kaleci Berke Özer takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Takımdan ayrılacağı daha önce açıklanan Berke Özer, arkadaşlarıyla vedalaştı. Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Berke Özer'e sosyal medya hesabı üzerinden veda etti.

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Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Berke Özer, sarı-lacivertli takıma veda etti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan genç kaleci önümüzdeki sezon Avrupa'da boy gösterecek.

Mert Hakan Yandaş, Berke'nin yaptığı paylaşımının altına "Yolun açık olsun" şeklinde yazarak veda etti. Sarı-lacivertli takımın diğer oyuncuları da Berke'ye veda mesajı gönderdi.

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