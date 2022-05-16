İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin 33 teröristin iadesine yanıt vermedi

NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, ülkelerinde barınan FETÖ ve PKK üyesi toplam 33 teröristin Türkiye'ye iadesine yanıt vermedi.

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NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin güvenlik endişelerine kayıtsız kalmaya devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre Adalet Bakanlığı, mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti.

33 teröristi iade etmeyecekler

Ayrıca İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. Böylece iki ülkeden iadesi talep edilen terörist sayısı 33 oldu. NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi.

İki ülke, 19 teröristin iadesine ilişkin istemi reddetti, 5'ini ise çeşitli gerekçelerle yanıtsız bıraktı. Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde İsveç ve Finlandiya ile ilgili yaptığı açıklamalar, kimi çevrelerce NATO üyeliğine veto sinyali olarak algılanmıştı.

İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu NATO toplantısında uyarmıştı: Teröre desteğe son verin

Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, Linde ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.