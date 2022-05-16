Benzin ve LPG'ye 17 Mayıs 2022 gecesi büyük zam geliyor! Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak

AKARYAKIT fiyatlarına zamların ardı arkası kesilmiyor. 17 Kasım 2022 (bu gece yarısı) itibariyle benzin ve LPG'ye yine büyük zam var. Özellikle benzine gelen zam kontak kapattıracakt.

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Akaryakıt fiyatlarına zamlar durmuyor. Sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 lira zam beklediklerini açıkladı.

Bu gece yarısı pompaya yansıması beklenen yeni zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8, Ankara’da 22,93 ve İzmir’de ise 22,94 liraya yükselecek.

LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.

2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL’den satılan benzinin fiyatı dün itibarıyla 21.15 TL'ye çıkmıştı. Böylece son 6 aydaki fiyat artışı yüzde 131.90 olmuştu.

Petrol fiyatları ne kadar?

Zamlarda etkisi olan petrol fiyatları bu hafta düşüşte. Cuma günü 111,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 1,50 düşüşle 109,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,28 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 110,10 ile 110,98 dolar aralığının direnç, 109,22 ile 108,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlarının sebep olduğu ekonomik gerilemeye yönelik endişeler ve petrol talebinde düşüş beklentisi etkili oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik endişeleri fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. AB üyesi ülkelerin temsilcileri, Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırım paketinde yer alan petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda anlaşmaya varmak için bazı üye ülkelerin liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.