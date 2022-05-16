Aynı daireyi birden fazla kişiye sattı! O müteahhidin cezası belli oldu

KAYSERİ'de aynı daireyi birden fazla kişiye sattığı iddiasıyla yargılanan müteahhit, 3 yıl 6 ay hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında müşteki Y.K. hazır bulundu. Tutuksuz sanık S.M. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki Y.K. ise sanık S.M'nin yaptığı 8 daireli apartmandan 2011 yılında 76 bin lira vererek bir ev satın aldığını söyledi.

Müteahhittin apartmanda 4 dairesi bulunduğunu, bunları 6 kişiye sattığını sonradan öğrendiğini öne süren Y.K, aradan 11 yıl geçmesine rağmen evini ve parasını alamadığı için sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.T. ise kendisinin de mağdur olduğunu iddia ederek, "Ev almak için kendisine 2011 yılında 45 bin lira verdim. 20 yıl bir okulda hizmetçi olarak görev yaptım. Bütün birikimimle bir ev alayım dedim, nasip olmadı. Emeğim boşa gitti." diye konuştu.

Tanıklardan A.E. sanığa 77 bin, M.A. da 55 bin lira kaptırdığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık S.M'ye "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 6 ay hapis ve 40 bin lira adli para cezası verdi.