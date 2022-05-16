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2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Sektör temsilcisi kurbanlık fiyatlarını açıkladı

2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Sektör temsilcisi kurbanlık fiyatlarını açıkladı

Kurbanlık fiyatları Kurban bayramı öncesi merak ediliyor. Kurban fiyatları belli oldu mu, kaç para olacak? sorularının cevabını İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, verdi.

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Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşlar kurbanlıklar ile ilgili sorulara cevap aramaya başladı.

Arama motorlarında en çok arananlar; kurbanlık fiyatları, Kurban hisseleri, kurban seçilirken dikkat edilmesi gerekenler, kurban pazarları ne zaman kurulacak gibi sorular oldu. 

Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyecek. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını da belirtti.

Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?
Civil, küçükbaş ve büyükbaş fiyatlarında bu yılki fiyatları açıklarken şunları söyledi:

"Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur."

Kurban Bayramı ne zaman?
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

2021 kurbanlık fiyatları
2021 yılında ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyordu.

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