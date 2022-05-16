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Çok çok üzgünüm! Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu: Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti

Çok çok üzgünüm! Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu: Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti

Mizah yazarı ve senarist Kemal Kenan Ergen yaşamını yitirdi. Acı haberi Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu.

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'Her Şey Çok Güzel Olacak', 'Kahpe Bizans', 'Hababam Sınıfı Merhaba' ve 'Ömerçip' gibi filmlerde imzası olan Kemal Kenan Ergen 55 yaşında hayata veda etti. Sanatçının ölüm haberini Cem Yılmaz duyurdu.

Ünlü komedyen yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlarım, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filmini beraber yazarak beni sinemaya başlatan, dergicilikten ustam Kemal Kenan Ergen'i kaybettik. Çok çok üzgünüm. Tüm sevenlerine ailesine sabır diliyorum. Hep bizimle yaşayacak. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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