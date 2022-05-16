Cinsel ilişkide kocam videolarımı çekip... İtiraflar şok etti bu defa Esra Ezmeci de açıkladı! Kocamın abisiyle...
Takipçilerinden gelen cinsellik sorularını ve itiraflarını yanıtlayan uzman psikolog Esra Ezmeci, yeni itiraflara bu defa kendisini de ekledi.
Instagram hesabında yaptığı soru cevap ve itiraf paylaşımlarıyla takipçi sayısını her geçen gün arttıran uzman psikolog Esra Ezmeci, Fulya ile Umudun Olsun programıyla geniş bir tanınırlığa ulaşmıştı.
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Ani bir kararla Ezmeci daha sonra programdan ayrılarak Beyaz TV'ye transfer olmuştu.
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Ezmeci, yazdığı kitaplarla ve kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
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Cinsellikle ilgili sorunlara verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine çeken Ezmeci, takipçilerini hayrete düşürmeyi sürdürüyor.
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