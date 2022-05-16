BIST 2.409
DOLAR 15,65
EURO 16,34
ALTIN 907,79
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Gereken adımlar atılacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Gereken adımlar atılacak

 Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulunarak sağduyu çağrısı yaptı.

Abone ol

Ağaoğlu, kulübün internet sitesinden yer alan açıklamasında, son günlerde Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında yükseltilen gerilimden endişe duyduğunu, bu gerilimin iki takım taraftarları arasında sözlü ve fiziksel şiddete dönüştüğünü gösteren olayları da büyük bir üzüntüyle takip ettiğini belirtti.

"Futbol, elbette mücadele ve rekabetin sadece sahada değil, saha dışında da yüksek olduğu bir spordur." ifadesini kullanan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Futbolcular gibi taraftarların da birbiriyle rekabet içinde olması son derece doğaldır. Taraftarlık ve futbol rekabeti, farklı aidiyetlere saygı duyarak barış içinde yaşanabildiği müddetçe sosyal yaşamın en güzel renklerinden biridir. Ancak rekabetin, saygı ve sportmenlik gibi temel değerlerini yitirerek, şiddet ve taşkınlığa dönüşmesi, toplumsal yaşamda farklı tezahürlerle karşımıza çıkması kabul edilemezdir. Bu noktada kulüplerin başkanlığını üstlenen şahısların taşıdığı sorumluluk akla gelmelidir. Bizler farklı renklere, rakiplere saygı duyarak, ayrıştırıcı, nefret içeren söylemlerden kaçınarak, meselelere sağduyu ile yaklaşarak futbol kamuoyu için örnek ve öncü olmalıyız."

"Gereken her türlü adımı atacağız"
Ağaoğlu, yaşanan şiddet olaylarını kınadığını kaydederek, "Bu bağlamda haftalardır ısrarla kullanılan provokatif dili ve bu nefret dolu dilin kaçınılmaz bir sonucu olarak bugün karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum. Yaşanan olayların hukuken takipçisi olacak ve gereken her türlü adımı atacağız. Ancak bundan sonra benzer olayların yaşanmaması adına futbol kamuoyuna sağduyu çağrısı yapmayı bir borç biliyorum. Futbol oyununa duyulan sevgi ve rakibe duyulan saygı, tüm camialar için ortak değerler olmalıdır. Lütfen provokatif söylemlerin, bu ortak değerlerimizin önüne geçmesine izin vermeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluğunu hiçbir taşkınlığa, hiçbir asayiş olayına mahal vermeden büyük bir coşku içinde kutlayarak tüm dünyayı adeta kendine hayran bırakan değerli taraftarlarına bir kez daha teşekkür ettiğini aktaran Ağaoğlu, bundan sonra da taraftarların sağduyularını koruyarak şampiyonluğun tadını doyasıya çıkartmalarını yürekten dilediğini belirtti.

İlgili Haberler
Marmaray’da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları birbirine girdi o anlar görüntülendi
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Havalimanı metrosuyla ilgili son durumu Bakan Karaismailoğlu açıkladı
İstanbul Havalimanı metrosuyla ilgili son durumu Bakan Karaismailoğlu açıkladı
Burak Elmas'tan Galatasaray başkanlığı adaylığıyla ilgili flaş açıklama
Burak Elmas'tan Galatasaray başkanlığı adaylığıyla ilgili flaş açıklama
CHP raporunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun göç sorunu sözleri dikkat çekti
CHP raporunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun göç sorunu sözleri dikkat çekti
İlaçta yüzde 75 zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
İlaçta yüzde 75 zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
Donald Trump bu kez de Netflix'e rakip oldu! İlk platformu rekor kırsa da unutuldu gitti
Donald Trump bu kez de Netflix'e rakip oldu! İlk platformu rekor kırsa da unutuldu gitti
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Sektör temsilcisi kurbanlık fiyatlarını açıkladı
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Sektör temsilcisi kurbanlık fiyatlarını açıkladı
Çok çok üzgünüm! Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu: Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti
Çok çok üzgünüm! Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu: Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti
Benzin ve LPG'ye 17 Mayıs 2022 gecesi büyük zam geliyor! Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak
Benzin ve LPG'ye 17 Mayıs 2022 gecesi büyük zam geliyor! Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak
Bursa’da büyük fabrika yangını dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü
Bursa’da büyük fabrika yangını dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sığınmacı açıklaması
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sığınmacı açıklaması