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Marvel duyurdu! Eşcinsel süper kahraman geliyor: İlişkilerimiz olmadan hepimiz...

Marvel duyurdu! Eşcinsel süper kahraman geliyor: İlişkilerimiz olmadan hepimiz...

Dünyaca ünlü ABD'li çizgi roman yayımcısı Marvel Comics, iki yeni transeksüel süper kahramanını tanıttı.

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Pride-edition kapsamında, yeni trans karakterlerini tanıtan Marvel, Escapade/Shela Sexton ve suçla mücadeledeki ortağı Morgan Red’in maceralarıyla geliyor. Marvel’s Voice serisinin bir parçası olan yeni projenin Haziran ayında yayımlanması bekleniyor. Yapılan açıklamada, çiftin ilk macerasının mutant Krakoa ulusu üzerinde olacağı söylendi.

Daily Mail’in haberine göre, Escapade’in hayatını sonsuza dek değiştiren bir olayın ardından ikilinin “profesyonel hırsızlar, suç ve yozlaşmış organizasyonlarla” iç içe olacağı söyleniyor. Escapade’nin süper gücü, ona yeterince yakın duran birinin güçlerine sahip olabilmesinde yatıyor. Red karakteri için bir süper güçten söz edilmese de, o da, “çalıntı alet ve cihazlardan oluşan bir cephanelik içeren alet kemeri” giyen “teknoloji meraklısı” biri olarak tanımlanıyor. 



“Mutant olmanın trans olmak için bir metafor olmadığının netleşmesini istedim”
Konsept, trans yazar Charlie Jane Anders’a ait, yaratıcı süreç ise İngiltere merkezli ekip Ro Stein ve Ted Brandt tarafından oluşturuldu. 2001 yılında cinsiyet değişim sürecine başlayan Anders, “Mutant olmanın trans olmak için bir metafor olmadığının netleşmesini istedim” diyor. Anders, “Hikayede, Escapade ve Red çocukluktan beri arkadaşlar ve cinsiyet geçişi süreçlerinde birbirlerine destek oluyorlar. İlişkilerimiz olmadan hepimiz bir hiçmişiz gibi hissediyorum” diye ekledi.

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