BIST 2.406
DOLAR 15,65
EURO 16,34
ALTIN 906,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Gereken adımlar atılacak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Gereken adımlar atılacak
İstanbul Havalimanı metrosuyla ilgili son durumu Bakan Karaismailoğlu açıkladı
İstanbul Havalimanı metrosuyla ilgili son durumu Bakan Karaismailoğlu açıkladı
THY uçağı rahatsızlanan yolcu nedeniyle Kanada'ya acil iniş yaptı
THY uçağı rahatsızlanan yolcu nedeniyle Kanada'ya acil iniş yaptı
CHP raporunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun göç sorunu sözleri dikkat çekti
CHP raporunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun göç sorunu sözleri dikkat çekti
Aynı daireyi birden fazla kişiye sattı! O müteahhidin cezası belli oldu
Aynı daireyi birden fazla kişiye sattı! O müteahhidin cezası belli oldu
Donald Trump bu kez de Netflix'e rakip oldu! İlk platformu rekor kırsa da unutuldu gitti
Donald Trump bu kez de Netflix'e rakip oldu! İlk platformu rekor kırsa da unutuldu gitti
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Sektör temsilcisi kurbanlık fiyatlarını açıkladı
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Sektör temsilcisi kurbanlık fiyatlarını açıkladı
Çok çok üzgünüm! Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu: Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti
Çok çok üzgünüm! Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu: Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti
Benzin ve LPG'ye 17 Mayıs 2022 gecesi büyük zam geliyor! Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak
Benzin ve LPG'ye 17 Mayıs 2022 gecesi büyük zam geliyor! Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak
Bursa’da büyük fabrika yangını dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü
Bursa’da büyük fabrika yangını dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü