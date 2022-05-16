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Putin'den Finlandiya ve İsveç'in kararına sert uyarı! Dünya kökten değişecek

Putin'den Finlandiya ve İsveç'in kararına sert uyarı! Dünya kökten değişecek

Rusya Devlet Başkanı Putin'den ve devlet yetkillerinden Finlandiya ve İsveç'in NATO adımlarıyla ilgili sert uyarılar peş peşe geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararının bu ülkelerin güvenliğini güçlendirmeyeceğini ancak dünyanın kökten değişeceğini. söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO kararına ilişkin "Bizim bu ülkelerle sorunumuz yok. ittifaka üyelikleri bize tehdit yaratmayacak ama karşı reaksiyonumuza yol açacak" dedi.

Putin, NATO’nun genişlemesine ilişkin, “Bu, ABD’nin dış politika çıkarlarına erişmesi adına suni olarak yaratılan bir sorun” değerlendirmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov,, gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Askeri gerilimin genel seviyesinin artacağını ve bu alandaki öngörülebilirliğin azalacağını belirten Ryabkov, mevcut durumun Finlandiya ve İsveç yönetiminin geniş kapsamlı sonuçları olacak hatası olduğunu ve bu ülkelerdeki karar vericilerin seviyesini gösterdiğini ifade etti.

Ryabkov "Mevcut durumda ne yapılması gerektiğine dair bazı hayali fikirler için sağduyunun feda edilmesi üzücü." ifadesini kullandı.

Dünya kökten değişecek
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararının ardından dünyadaki durumun kökten değişeceğini savunan Ryabkov, "Bizim için, bu karar sonucunda Finlandiya ve İsveç'in güvenliğini güçlendirmeyeceği tamamen açıktır." diye konuştu.

NATO'nun genel konfigürasyonundaki değişiklikten sonra Rusya'nın güvenliğini tam olarak nasıl sağlayacağının ayrı bir konu olduğunu ifade eden Ryabkov, "Rusya'nın kararı, iki ülkenin Kuzey Atlantik İttifakı'na katılımının ne gibi somut sonuçlara yol açacağına bağlı olacak." dedi.

Kremlin'den açıklama
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için başvurma kararı almalarını değerlendirdi.

Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'le herhangi bir sınır anlaşmazlığının bulunmadığına dikkati çeken Peskov, "Öte yandan, Ukrayna NATO'ya katılsaydı Rusya NATO üyesi bir devletle sınır anlaşmazlığı yaşayacaktı ve bu da tüm bölgede ciddi güvenlik tehlikeleri yaratırdı." diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının olası sonuçlarının derinlemesine incelenmesi gerektiğini anlatan Peskov, "Finlandiya ve İsveç'n NATO'ya katılımının kıtamızdaki (Avrupa) güvenlik mimarisini güçlendireceğine veya iyileştireceğine ikna olmadık." dedi.

Peskov, söz konusu süreç nedeniyle endişe duyduklarını vurgulayarak, "Bu bizi endişelendiren bir konu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının, mutlak suretle sağlanması gereken güvenliğimiz açısından ne tür sonuçları olacağını çok yakından izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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