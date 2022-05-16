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Bakan Nureddin Nebati'den konut fiyatları toplantısı sonrası açıklama

Bakan Nureddin Nebati'den konut fiyatları toplantısı sonrası açıklama

Enflasyonla mücadele kapsamında görüşmeler yapan Bakan Nureddin Nebati konut sektörü temsilcileriyle buluştu. Toplantı ardından açıklama yapan Nebati vatandaşı rahatlatacak adımların görüşüleceğini duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söyledi:
-Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

-Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik.

-Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz.

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