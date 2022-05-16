Yüksek emekli maaşı almanın formülleri! İşte EYT'linin merak ettiği hesap
Birçok çalışan emeklilik hakkı kazandığında ne kadar maaş alacağını merak ediyor. SGK mevzuatında yapılan her değişiklik sonrasında emekli maaşını hesaplama yöntemleri de değişiyor. Peki emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? Hangi formüller uygulanıyor? EYT'liler için hesap nasıl yapılacak?
Sosyal güvenlik mevzuatımızda yapılan her değişiklik sonrasında emekli maaşını hesaplama yöntemleri de değişiyor. Bu durumda şu anda emekli olacaklar için üç ayrı maaş hesaplama yöntemi ortaya çıktı.
3 ayrı hesaplama yöntemi
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre şu anda emekli olacak bir sigortalının maaşı üç ayrı dönem için hesaplanıp birleştirilerek tespit ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş EYT'liler için de emekli maaşı için bu üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor.
Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.
Dolayısıyla herkese göre ayrı maaşlar çıkıyor. Hatta aynı işyerinde aynı şartlarda çalışmış, ama farklı tarihlerde emekli olmuş kişilerin bile maaşları arasında değişiklikler olabiliyor.