Yüksek emekli maaşı almanın formülleri! İşte EYT'linin merak ettiği hesap

3 ayrı hesaplama yöntemi

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre şu anda emekli olacak bir sigortalının maaşı üç ayrı dönem için hesaplanıp birleştirilerek tespit ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş EYT'liler için de emekli maaşı için bu üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor.

