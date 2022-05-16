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Yüksek emekli maaşı almanın formülleri! İşte EYT'linin merak ettiği hesap

Yüksek emekli maaşı almanın formülleri! İşte EYT'linin merak ettiği hesap

Birçok çalışan emeklilik hakkı kazandığında ne kadar maaş alacağını merak ediyor. SGK mevzuatında yapılan her değişiklik sonrasında emekli maaşını hesaplama yöntemleri de değişiyor. Peki emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? Hangi formüller uygulanıyor? EYT'liler için hesap nasıl yapılacak?

Yüksek emekli maaşı almanın formülleri! İşte EYT'linin merak ettiği hesap

 Sosyal güvenlik mevzuatımızda yapılan her değişiklik sonrasında emekli maaşını hesaplama yöntemleri de değişiyor. Bu durumda şu anda emekli olacaklar için üç ayrı maaş hesaplama yöntemi ortaya çıktı.

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Yüksek emekli maaşı almanın formülleri! İşte EYT'linin merak ettiği hesap

3 ayrı hesaplama yöntemi

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre şu anda emekli olacak bir sigortalının maaşı üç ayrı dönem için hesaplanıp birleştirilerek tespit ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş EYT'liler için de emekli maaşı için bu üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor.

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Yüksek emekli maaşı almanın formülleri! İşte EYT'linin merak ettiği hesap

Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.

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Yüksek emekli maaşı almanın formülleri! İşte EYT'linin merak ettiği hesap

Dolayısıyla herkese göre ayrı maaşlar çıkıyor. Hatta aynı işyerinde aynı şartlarda çalışmış, ama farklı tarihlerde emekli olmuş kişilerin bile maaşları arasında değişiklikler olabiliyor.

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