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Meteoroloji'den o şehir için çok kritik uyarı! 19:00'a kadar sürecek

Meteoroloji'den o şehir için çok kritik uyarı! 19:00'a kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara için kritik bir uyarı geldi. Saat 19:00'a kadar sürecek olan yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

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Başkent'te kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'a kadar sürmesi öngörülen yağışta oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, küçük çaplı dolu, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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