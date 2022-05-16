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Çocuk kreşinde dehşet olay! Yorgun mermi camı kırdı

Çocuk kreşinde dehşet olay! Yorgun mermi camı kırdı

Samsun'da çocuk kreşinin kapı camına yorgun mermi isabet etti. Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında bulunan Kreş ve Gündüz Bakımevinde meydana geldi.

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Kimliği belirsiz maganda tarafından tabancayla açılan ateş sonucu yere düşen yorgun mermi kreşin giriş kapısının camına isabet ederek camı kırıp iki cam arasında kaldı. Bugün kreş görevlileri camın kırık olduğunu fark edince baktıklarında iki cam arasında, tabancadan çıkan mermi çekirdeğini fark ederek durumu polise haber verdiler. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri iki cam arasında kalan mermi çekirdeğine incelemek üzere el koydu. Yorgun merminin hafta sonu veya gece kreş kapalıyken kapıya isabet ettiği tahmin ediliyor. Merminin kreş kapalıyken kapıya isabet etmesi de muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu.

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