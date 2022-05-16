İsveç NATO için resmi başvuruyu açıkladı Türkiye veto sinyali vermişti ancak iadeye yanıt yok!

İsveç de Finlandiya'nın ardından NATO üyeliği için resmi başvuruyu yapacaklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta İsveç ve Finlandiya'nın PKK'ya verdiği desteğe dikkat çekerek üyeliğe olumsuz baktıklarını duyurmuştu. İsveç bunun üzerine Türkiye'ye heyet gönderme kararı aldı.

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve ana muhalefet partisi lideri Ulf Kristersson düzenledikleri ortak basın toplantısında, NATO’ya başvurmaya karar verdiklerini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, "15 Mayıs'taki parti toplantısından çıkan karara göre, NATO üyeliğine başvuru yapılmasını destekliyoruz" ifadesi kullanıldı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, yaptığı açıklamada, bunun İsveç'in güvenliği için en iyi karar olduğunu belirtti.

Türkiye'ye heyet geliyor

NATO'ya tam üyelik başvurusu kararı alan İsveç'ten, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Ankara'ya göndermeye karar verdiğini açıkladı.

İadeye yanıt yok!

NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, ülkelerinde barınan FETÖ ve PKK üyesi toplam 33 teröristin Türkiye'ye iadesine yanıt vermedi.

Adalet Bakanlığı, mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti.

33 teröristi iade etmeyecekler

Ayrıca İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. Böylece iki ülkeden iadesi talep edilen terörist sayısı 33 oldu.

NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi.



Erdoğan'ın sözleri sonrası açıklama yapmışlardı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın terör örgütü olduğuna inandıklarını söyledi. Linde, "PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil, böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor." dedi.