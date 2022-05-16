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Tarlaya kaçan araç içerisinde yakalandılar!

Tarlaya kaçan araç içerisinde yakalandılar!

ERZİNCAN’da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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 Bitlis’ten Erzincan’a gelen bir otomobil uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu. Bu otomobil ile birlikte hareket ettiği düşünülen başka bir kamyonet tipi aracın uygulama noktasına gecikmesiyle polis ekipleri harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce göçmenleri taşıdığı tespit edilen kamyonetin, detaylı arama sonucunda konumu tespit edilerek yapılan takip ile tarlaya doğru sürülen araçta 5 Afganistan uyruklu şahıs ve 3 şüpheli yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanması sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan 3 şüpheli ise adli tahkikat sonrası Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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