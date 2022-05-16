Cahit Özkan'dan AK Parti'nin görevine son verdiği iddiasına açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sözlerinin ardından partideki görevinden alındığı iddialarına danışmanından yanıt geldi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, YouTube'da Armağan Çağlayan’ın Zor Ama Yine De Sor programına konuk olmuştu. Özkan'ın programdaki Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili "BAE baktı ki Türkiye’ye dayanmadan bölgesel ve küresel olarak menfaati dışında olaylar ortaya çıkıyor... Ve teslim oldu" sözlerinin ardından AK Parti'deki görevlerinden alındığı iddia edildi.

Söz konusu iddianın ardından Cahit Özkan'ın danışmanından açıklama geldi.

Tele1'in haberine göre danışmanı, Özkan’ın görevine devam ettiğini vurgulayarak sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

İddiaya göre açıklamaları parti içinde tepki çeken AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın istifa etmesi istendi. Ancak Özkan’ın bu isteğe direndiği gelen bilgiler arasında.