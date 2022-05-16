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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple'dan uzay adımı! iPhone kullananları ilgilendiriyor: Acil durumlar için...

Apple'dan uzay adımı! iPhone kullananları ilgilendiriyor: Acil durumlar için...

SpaceX'in Starlink uydularından sonra şimdi de Apple uzaya doğru adımlar atıyor olabilir. Uydu operatörü Globalstar'ın yeni müşteri açıklamalarından sonra gözler Apple'a çevrildi; şirketin uydu özellikli iletişim için Globalstar ile anlaşmış olduğu düşünülüyor.

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Uydu operatörü Globalstar, ismini açıklamadığı bir potansiyel müşterinin finansman için 300 milyon dolardan fazla para harcadığını belirttikten aylar sonra, bu hafta da büyük, küresel bir müşteri ile yeni bir iletişim ağı kurmak için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Şirketin duyurusu da yeni söylentileri beraberinde getirdi.

Apple’ın gelecekteki bir iPhone’a uydu bağlantısı sağlamak için Globalstar’ı kullanma hedefiyle bu anlaşmaların arkasında olduğu düşünülüyor. Globalstar, bu müşteriyle 2020’den beri çalıştığını söylüyor. Spekülasyon, uydu iletişim şirketinin hizmetlerini, ABD ve ötesine dağıtmak için büyük, küresel bir müşteri ile çalıştığını üç aylık kazanç raporunda paylaşmasının ardından geldi.

Acil durumlar için uydu iletişimini destekleyecek
Apple’ın uydu iletişimini başlattığına dair söylentiler neredeyse bir yıldır ortalıkta dolanıyor. Geçen ağustos ayında Bloomberg, gelecekteki iPhone’ların acil durumlar için uydu iletişimini destekleyeceğini açıklamıştı. Bununla birlikte, Globalstar’ın son duyurusu, uydu özellikli iPhone’ların yapım aşamasında olduğuna dair beklentiyi artırıyor. Uydu bağlantısı ile, kullanıcılar daha az erişilebilir alanlarda veya acil durumlarda iletişim kurabilirler.

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