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Saadet Partisinde Millet İttifakı krizi: Hepimiz rahatsızız

Saadet Partisinde Millet İttifakı krizi: Hepimiz rahatsızız

Partisinin milli görüş esaslarından ayrılışına ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile temaslarının zorunlu din dersinin kaldırılmasına 'evet' diyecek seviyeye gelmesine tepki gösteren Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Selman Esmerer, "Bu temaslardan partililer olarak hepimiz rahatsızız" dedi.

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Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Selman Esmerer, partisinin zorunlu din dersinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonu kurulmasına 'evet' demesini eleştirdi.

Partinin milli görüş esaslarından ayrılışını ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile temaslarının zorunlu din dersinin kaldırılmasına 'evet' diyecek seviyeye gelmesini eleştiren Esmerer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gelinen noktada tamamen Millet İttifakı doğrultusunda hareket ediliyor. Özellikle CHP ve HDP ile sürekli temas var. Bu temaslardan partililer olarak hepimiz rahatsızız.

"Vahim bir olay var"
Özellikle vahim bir olay var. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın katıldığı toplantıda din dersinin zorunlu ders olarak çıkarılmasına Saadet Partisi olarak 'evet' diyor hem de Kürt federasyonu kurulması kabul ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar büyük ideallerimiz var, bunlar değişmez. Bunlar, 'Sadece parlamentoya girelim bizim geleceğimiz garanti olsun' diyor."

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