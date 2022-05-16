Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Bu işler trollükle olmaz

TUNCELİ'de PKK'lı Aysel Doğan'ın cenazesine katılmak isteyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün polise taşla saldırdığı görüntüler büyük tepki çekmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak kirli provokasyonun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamiliğinde olduğunu söylemişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan görüntülere ve Bakan Soylu'nun tepkisine yanıt gelmedi. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na seslendi. Kılıçdaroğlu'ndan yanıt beklediğini söyleyen Soylu şu ifadeleri kullandı:

Sayın Kılıçdaroğlu;

Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız.



Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz.



Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu pic.twitter.com/nFTdFekWEJ