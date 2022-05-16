Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Bu işler trollükle olmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntüleri paylaşarak, "Kirli provokasyonu Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir" demişti. Tepki çeken görüntülere sessiz kalan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Soylu, "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.Abone ol
TUNCELİ'de PKK'lı Aysel Doğan'ın cenazesine katılmak isteyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün polise taşla saldırdığı görüntüler büyük tepki çekmişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak kirli provokasyonun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamiliğinde olduğunu söylemişti.
PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 14, 2022
Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir... pic.twitter.com/bXOEUEfCnV
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan görüntülere ve Bakan Soylu'nun tepkisine yanıt gelmedi. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na seslendi. Kılıçdaroğlu'ndan yanıt beklediğini söyleyen Soylu şu ifadeleri kullandı:
Sayın Kılıçdaroğlu;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 16, 2022
Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız.
Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz.
Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu pic.twitter.com/nFTdFekWEJ