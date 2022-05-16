Ukraynalı istihbarat şefinden çarpıcı iddia: Rusya'da Putin'i devirmek için darbe planlanıyor

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırıları üçüncü ayına yaklaşırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i devirmek için bir darbe planladığı öne sürüldü. Ukraynalı Tümgeneral Kyrylo Budanov, savaşın Rusya'nın yenilgisiyle sonuçlanacağını ve bunun Putin'in iktidarının sonu olacağını iddia etti.

Abone ol

UKRAYNA'nın askeri istihbarat şefine göre Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'i devirmek için bir darbe planlanıyor. Sky News'e konuşan Tümgeneral Kyrylo Budanov, Rus askeri yenilgisinin Putin'in görevden alınmasıyla ve ülkenin nihai olarak çöküşüyle ​​sonuçlanacağını öne sürdü.

Budanov, "Sonunda Rusya Federasyonu'nun liderliğinin değişmesine yol açacak. Bu süreç zaten başlatıldı" diye konuştu. Kyrylo Budanov, Sky News'in uluslararası ilişkiler editörü Dominic Waghorn'un bunun bir darbe girişimi olduğu anlamına gelip gelmediği konusunda baskı yaptığında 'evet' diyerek, "Bu şekilde hareket ediyorlar ve bunu durdurmak imkansız" yanıtını verdi.

Putin'in rejimini 'darbeye dayanıklı' hale getirmek için onlarca yıl harcadığı biliniyor. Budanov'a göre zayıf askeri performans, düşük moral ve mücadele eden bir ekonomi Putin'e karşı darbeyi daha olası kılıyor.

"Putin çok hasta"

Bunların yanı sıra ​​Kyrylo Budanov, Putin'in 'psikolojik ve fiziksel olarak çok kötü durumda olduğunu ve çok hasta olduğunu' da iddia etti. Budanov’un iddiası Kremlin ile yakından bağlantılı isimsiz bir Rus oligarkın Putin'in 'kan kanserine yakalanmış' olduğunu söylediği bir haberin ardından geldi. Rus liderin iyi olup olmadığı konusunda çok sayıda spekülasyon yapıldı. Nisan ayı sonlarında Putin'in 'kontrolsüz bir şekilde' titrediğini gösteren video görüntüleri Parkinson hastalığı olabileceğine dair şüpheleri artırdı.

"Kaybettiğimiz tüm toprakları geri alacağız"

Kyrylo Budanov, gelecek ağustos ortasının savaşta önemli bir dönüm noktası olmasıyla Rusya'nın yıl sonuna kadar mağlup edileceğini öngördü. Budanov, Ukrayna'nın kanlı savaştaki beklentileri konusunda 'iyimser' olduğunu belirterek, "Kırılma noktası ağustosun ikinci bölümünde olacak. Aktif muharebe eylemlerinin çoğu bu yılın sonunda bitmiş olacak. Sonuç olarak Donbas ve Kırım da dahil olmak üzere kaybettiğimiz tüm topraklarımızda Ukrayna gücünü yenileyeceğiz" açıklamasını yaptı.