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Yargıtay'dan emsal karar! Sitelerde evcil hayvan yasak mı?

Yargıtay'dan emsal karar! Sitelerde evcil hayvan yasak mı?

Yargıtay'ın kararına göre mevzuatta yasak olmamasına rağmen apartman veya sitenin yönetim planında, "Hayvan beslenemez" ibaresi varsa binadaki bağımsız bölümlerde kedi ya da köpek beslenemeyecek.

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Salgın döneminde evde bakılan hayvan sayısı arttı. Kalkan kısıtlamalarla iş yerlerine ve okullara dönüş sonrası köpek saldırısı ve havlaması şikayetleri arttı.

Hayvan sahipleri ile apartman sakinlerini karşı karşıya getiren süreçte Yargıtay, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir emsal karara imza attı. Kararda apartman ya da sitenin yönetim planında, "Hayvan beslenemez" ibaresine yer verilmesi durumunda bağımsız bölümlerde kedi ya da köpek beslenemeyeceğine hükmedildi.

Köpek havlaması şikayetiyle açılan davada emsal karar
Yargıtay'ın emsal kararına neden olan dava 10 yıl önce açıldı. Köpek havlaması şikayetiyle açılan ve köpeğin tahliyesinin istendiği dava İstanbul Anadolu 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesince 2014'te reddedildi. Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi üzerinden kararı temyiz eden komşunun talebi üzerine bir üst mahkeme kararı bozdu.

Karar binanın bağımsız bölümlerinde uygulanabilecek
İstanbul Anadolu 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi ise ilk aldığı kararda direndi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 18'inci Hukuk Dairesini haklı bularak mahkemenin direnme kararını iptal etti. Böylece yönetim planında, "Hayvan beslenemez" yazan sitelerin bağımsız bölümlerinde karara aykırı durumlar tahliye nedeni olarak da kullanılabilecek. Aykırı hareket edenler ya hayvanlarını binanın bağımsız bölümlerinden uzaklaştıracak ya da kendileri binadan taşınacak.

(TRT HABER)

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