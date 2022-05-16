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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrencilere zam muafiyeti kararını veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrencilere zam muafiyeti kararını veto etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilerin toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan muaf olması kararını veto etti.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinin (İBB) toplu ulaşımda yaptığı yüzde 40 zam büyük tepki çekmişti. Özellikle öğrencilerin tek bilet ve abonman fiyatlarındaki artış tartışma yaratmış, öğrenciler tarafından protesto edildi.

İBB Meclisi nisan ayı oturumlarında harekete geçen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grupları tarafından Ulaştırma Koordinasyon Merkezinde (UKOME) alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi oya sunulmuştu. Karar tartışmalar arasında oy çokluğu ile kabul edilmişti.

İmamoğlu kararı veto etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nisan ayı oturumlarında meclisten geçen indirim kararı hakkında açıklama yaparak veto edeceğini duyurmuştu. İBB Meclisinin Saraçhane'deki başkanlık binasında başlayacak mayıs ayı oturumlarının 'başkanlık ek teklifleri' arasında İmamoğlu'nun veto kararı da yer aldı. Öğrenci indirimi kararı gelecek günlerde İBB Meclisinde yeniden görüşülecek.

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