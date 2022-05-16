İsveç ve Finlandiya'dan flaş Türkiye kararı!

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

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İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye yapılan açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri belirtildi.

Çavuşoğlu'yla görüşecekler

Açıklamada, bakanların Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekleri kaydedildi.

Linde, dün, ülkesinin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.