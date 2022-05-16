BIST 2.391
DOLAR 15,54
EURO 16,21
ALTIN 906,84
HABER /  DÜNYA

İsveç ve Finlandiya'dan flaş Türkiye kararı!

İsveç ve Finlandiya'dan flaş Türkiye kararı!

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Abone ol

İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye yapılan açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri belirtildi.

Çavuşoğlu'yla görüşecekler
Açıklamada, bakanların Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekleri kaydedildi.

Linde, dün, ülkesinin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Saadet Partisinde Millet İttifakı krizi: Hepimiz rahatsızız
Saadet Partisinde Millet İttifakı krizi: Hepimiz rahatsızız
Sri Lanka Başbakanı ülkede petrolün bittiğini açıkladı
Sri Lanka Başbakanı ülkede petrolün bittiğini açıkladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrencilere zam muafiyeti kararını veto etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrencilere zam muafiyeti kararını veto etti
Ukraynalı istihbarat şefinden çarpıcı iddia: Rusya'da Putin'i devirmek için darbe planlanıyor
Ukraynalı istihbarat şefinden çarpıcı iddia: Rusya'da Putin'i devirmek için darbe planlanıyor
Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Bu işler trollükle olmaz
Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Bu işler trollükle olmaz
ABD'nin eski korgeneralinden Türkiye çıkışı: F-16'lar derhal verilmeli
ABD'nin eski korgeneralinden Türkiye çıkışı: F-16'lar derhal verilmeli
PKK bu kez İsveç'i vurdu! NATO üyeliği isteyen ülke Türkiye'nin vetosunu nasıl aşacağını tartışıyor
PKK bu kez İsveç'i vurdu! NATO üyeliği isteyen ülke Türkiye'nin vetosunu nasıl aşacağını tartışıyor
Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir dönem yakın korumasıydı! Kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti
Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir dönem yakın korumasıydı! Kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti
Apple'dan uzay adımı! iPhone kullananları ilgilendiriyor: Acil durumlar için...
Apple'dan uzay adımı! iPhone kullananları ilgilendiriyor: Acil durumlar için...
Canan Kaftancıoğlu'ndan flaş çağrı! Yıkıma başlanan Atatürk Havalimanı önünde buluşulacak
Canan Kaftancıoğlu'ndan flaş çağrı! Yıkıma başlanan Atatürk Havalimanı önünde buluşulacak