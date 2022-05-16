Adana Demirspor'u deviren Galatasaray taraftarına galibiyetle veda etti

Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve taraftarı önünde sezonun son maçına çıkan Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u Gomis (biri penaltıdan iki gol) ve Kerem'in sayılarıyla 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 51 yaparak 11. sıraya yerleşen Galatasaray, 38. haftada Antalyaspor deplasmanına gidecek. 52 puanla 9. sırada yer bulan Adana Demirspor ise küme düşmesi kesinleşen Göztepe'yi ağırlayacak.

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9. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün topu kaleci Muslera'nın solundan ağlara gönderdi: 1-0

11. dakikada Balotelli'nin sağ çaprazda ceza sahasına girmeden attığı şık şutta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

28. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Berkan Kutlu'nun şutunda top ceza sahasında Samet Akaydın'dan dönerken hakem Sarper Barış Saka bu futbolcunun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 30'uncu dakikada penaltıyı kullanan Gomis meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

51. dakikada Vargas'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Balotelli'nin şutunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

55. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in sağdan ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun altıpasın sol çaprazından yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Muric'e de çarparak filelere gitti: 2-1

60. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta kaleci Muric son anda topu yandan kornere çeldi.

63. dakikada Galatasaray skoru 3-1 yaptı. Sarı-kırmızılı takımın hızlı gelişen atağında soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda bulunan Gomis'i gördü. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

67. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Ceza yayının sol tarafından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Balotelli yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın da uzandığı köşeden ağlara yolladı: 3-2

74. dakikada Babel'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği yerden sert ortasında Gomis topu ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyon öncesinde Gomis'in ofsaytta olmasından dolayı hakem Sarper Barış Saka golü iptal etti.

83. dakikada orta sahadan atılan uzan pasla ceza sahasına giren Balotelli'nin vuruşunda kaleci Muslera topu çıkartarak gole izin vermedi.

Galatasaray müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaray: 3 - 2 :Adana Demirspor

Stat: Nef

Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Ali Tuna

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 87 Emre Kılınç), Babel (Dk. 87 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Barış Alper Yılmaz), Gomis (Dk. 87 Mohamed)

Adana Demirspor: Muric, Semih Güler, Deli (Dk. 76 Tayyip Talha Sanuç), Samet Akaydın, Alper Uludağ (Dk. 68 Rassoul), Gökhan İnler (Dk. 68 Dokovic), Belhanda (Dk. 68 Assombalonga), Vargas, Yunus Akgün (Dk. 77 Akintola), Bjarnason, Balotelli

Goller: Dk. 9 Yunus Akgün, Dk. 67 Balotelli (Adana Demirspor), Dk. 30 (P) ve 63 Gomis, Dk. 55 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 29 Samet Akaydın, Dk. 82 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 32 Nelsson, Dk. 66 Berkan Kutlu, Dk. 90+4 Marcao (Galatasaray)