Türkiye'den flaş NATO hamlesi! Mevlüt Çavuşoğlu ve Stoltenberg görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.Abone ol
Bakanlık ikilinin görüşmesi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun Stoltenberg ile telefonda görüştüğü belirtilirken, görüşme içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
"Türkiye'nin endişelerini geciktirmeyecek şekilde ele alacağız"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında konuşmuştu.
Stoltenberg, konuşmasında "Türkiye'nin (İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili) dile getirdiği endişeleri, üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim" ifadelerine yer vermişti.