BIST 2.391
DOLAR 15,55
EURO 16,24
ALTIN 912,03
HABER /  POLİTİKA

Türkiye'den flaş NATO hamlesi! Mevlüt Çavuşoğlu ve Stoltenberg görüştü

Türkiye'den flaş NATO hamlesi! Mevlüt Çavuşoğlu ve Stoltenberg görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Abone ol

Bakanlık ikilinin görüşmesi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun Stoltenberg ile telefonda görüştüğü belirtilirken, görüşme içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

"Türkiye'nin endişelerini geciktirmeyecek şekilde ele alacağız"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında konuşmuştu.

Stoltenberg, konuşmasında "Türkiye'nin (İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili) dile getirdiği endişeleri, üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim" ifadelerine yer vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'da hükümet istifa etti, yeni başbakan belli oldu
Fransa'da hükümet istifa etti, yeni başbakan belli oldu
Türkiye 16 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 16 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Adana Demirspor'u deviren Galatasaray taraftarına galibiyetle veda etti
Adana Demirspor'u deviren Galatasaray taraftarına galibiyetle veda etti
Terör örgütü YPG/PKK çocukları kullanmaya devam ediyor! Raporlara da yansımıştı
Terör örgütü YPG/PKK çocukları kullanmaya devam ediyor! Raporlara da yansımıştı
Yargıtay'dan emsal karar! Sitelerde evcil hayvan yasak mı?
Yargıtay'dan emsal karar! Sitelerde evcil hayvan yasak mı?
İsveç ve Finlandiya'dan flaş Türkiye kararı!
İsveç ve Finlandiya'dan flaş Türkiye kararı!
Türkiye'nin NATO tavrı Finlandiya ve İsveç'te yankılanmaya devam ediyor
Türkiye'nin NATO tavrı Finlandiya ve İsveç'te yankılanmaya devam ediyor
Sri Lanka Başbakanı ülkede petrolün bittiğini açıkladı
Sri Lanka Başbakanı ülkede petrolün bittiğini açıkladı
Saadet Partisinde Millet İttifakı krizi: Hepimiz rahatsızız
Saadet Partisinde Millet İttifakı krizi: Hepimiz rahatsızız
Büyük çöküş yaşayan kripto paralara yönelik dikkat çeken sözler: Geleceği yok
Büyük çöküş yaşayan kripto paralara yönelik dikkat çeken sözler: Geleceği yok