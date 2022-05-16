İsveç, terör örgütü dediği PKK'nın etkinliklerine izin veriyor

Türkiye tarafından terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle eleştirilen ve NATO üyeliğine başvuru yapması beklenen İsveç, YPG/PKK'nın uzantılarının etkinliklerine ve gösterilerine göz yumuyor.

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Türkiye'nin, terör örgütleriyle ilişki içinde olan İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasını haklı gösteren bir gelişme, daha birkaç gün önce yaşandı.

Terör örgütü YPG/PKK'ya yakın internet sayfalarında yer alan paylaşımlara göre, YPG/PKK'nın sözde siyasi oluşumlarından SDC, İsveç Dışişleri Bakanlığı ve Olof Palme Merkezi himayesinde 14 Mayıs'ta Stockholm'de "Üçüncü İstişare Forumu'nu" düzenledi.

Teröristlerin devletleşme süreci tartışıldı

Toplantıya, YPG/PKK'lıllar ve ABD ve İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri çevrim içi katıldı. Programda, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde "ademi merkezileştirmenin başarıya ulaştırılması önerilerinin tartışıldığı" kaydedildi.

İsveç Dışişleri soruları yanıtsız bıraktı

AA muhabirinin konuyla ilgili bilgi ve görüşüne başvurduğu İsveç Dışişleri Bakanlığı ise herhangi bir yanıt vermedi. Söz konusu toplantının ikincisi geçen ay yine Stockholm'de yapılmıştı.

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, İsveç söz konusu toplantılara alan açmaması için defaatle uyarıldı ancak İsveçli yetkililer gereken adımları atmadı.

Terör örgütü İsveç'te çok rahat

Öte yandan, terör örgütü yandaşları ve temsilcilerinin İsveç'te hiçbir engelle karşılaşmadan yaptıkları faaliyetler göze çarpıyor.

Bunlardan birinde, Ocak 2019'da İsveç'in Borlange kentinde, örgüt yandaşları bir alışveriş merkezinde propaganda yapmıştı. Terörist başı Abdullah Öcalan'a destek amacıyla yapılan eylemde, terör örgütü yandaşlarının taşıdığı pankartlardan birinde silah sembolü yer almıştı.

Terör örgütü paçavralarıyla gösteriye izin verdiler

PKK paçavrası ve terörist başının resimlerini taşıyan örgüt yandaşlarının bu eylemi, örgüte yakın sayfalarca "İsveç gençliğinden işgal eylemi" başlığıyla paylaşılmıştı.

İsveç güvenlik güçlerinin, terör örgütü paçavraları ve terörist başının resimlerini taşıyan örgüt yandaşlarına engel olmaması göze çarpmıştı.