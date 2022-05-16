Sivasspor geriden gelerek küme düşen Rizespor'u mağlup etti

Süper Lig'in 37. haftasında Sivasspor, konuk olduğu Rizespor'u 2-1 yendi. Bu sonucun ardından puanını 51 yaparak 10. sıraya yerleşen Sivasspor 38. haftada Kayserispor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz haftalarda küme düşmesi kesinleşen ve 36 puanla 17. sırada yer bulan Rizespor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

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17. dakikada Hakan Arslan'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Uğur Çiftçi'nin sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Rizespor öne geçti. Umar'ın savunmanın arkasına uzun pasına iyi hareketlenen Sabo'nun ceza yayı üzerinden kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Dönen topa Sabo'nun yakın mesafeden şutunda Ali Şaşal Vural bir kez daha topu çeldi. Sabo'nun bu kez altıpas içerisine pasında Boyd, Uğur Çiftçi'den sekerek önünde kalan topu boş kaleye gönderdi: 1-0

31. dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. Ulvestad'ın ceza sahası içerisine yerden pasında topu kontrol eden Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 1-1

36. dakikada Eren Albayrak'ın sol taraftan ceza sahasına ortasında arka direkte Cisse'nin dokunduğu top boş kale yerine az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında Appindangoye'nin penaltı noktası civarından kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

63. dakikada savunma oyuncusundan sıyrılan Mendes'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

75. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Yatabare'nin yerden sert pasında Ulvestad ön direkte plase dokunuşla topu filelere gönderdi: 1-2

Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Rizespor: 1 - 2 :Sivasspor

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Murat Altan

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han Topçu, Eren Albayrak, Phiri, Sabo (Dk. 86 Efe Tecimer), Boyd (Dk. 46 Mendes), Deniz Hümmet (Dk. 76 Kubilay Kanatsızkuş), Umar (Dk. 81 Bolasie), Cisse (Dk. 46 Pohjanpalo)

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 90+3 Sefa Yılmaz), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 76 Kayode), Fajr (Dk. 90 Ziya Erdal), Gradel (Dk. 90+3 Cofie), Yatabare

Goller: Dk. 22 Boyd (Çaykur Rizespor), Dk. 31 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 75 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Phiri, Dk. 65 Ponck (Çaykur Rizespor), Dk. 55 Hakan Arslan, Dk. 83 Yatabare, Dk. 89 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor)