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Hakimler ve Savcılar Kurulu 15 hakim ve savcıyı FETÖ'den ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu 15 hakim ve savcıyı FETÖ'den ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kurul kararı ile FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen ve görevden uzaklaştırılan 15 Hakim ve Cumhuriyet savcısı meslekten çıkarıldı.

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Resmi Gazete’de Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından yayımlanan Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu Kararına göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yargıdaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında meslekten uzaklaştırılan 15 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında meslekten çıkarılma kararı verildi.

Kararda, daha önce tedbiren meslekten uzaklaştırılan Afyonkarahisar Hakimi Yusuf Atçeken, Savur Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akbaş, İstanbul Anadolu Hakimi Esengül Taşkın Atahan, Bitlis Hakimi Halime Mehtap Gündüz, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Süleyman Enes Budak, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Melih Mustafa Şahin, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burhaneddin Atahan, Ayvalık Hakimi Özlem Albayrak, Hatay Hakimi Hüseyin Çomruk, Nurdağı Cumhuriyet Savcısı Çimen Karadağ, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Hasan Köse, Milas Cumhuriyet Savcısı Cihat Kurt, Siirt Hakimi Burak Kılınçer, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Faruk Karahan, Kahramanmaraş Hakimi İsmail Çelik'in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği belirtildi. Kararın, 7145 sayılı Kanunun 26'ıncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35'inci maddesinin A fıkrası uyarınca verildiği ifade edildi.

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