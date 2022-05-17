Canan Kaftancıoğlu'ndan kahraman olur mu? Ak parti ne yapıyor?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 3 ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay ceza Yargıtay tarafından onandı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu kararın ardından muhalefet kanadının Canan Kaftancıoğlu'nu adeta kahramanlaştırmaya çalıştığını vurgularken, Ak Parti tarafında ise bu duruma karşı çıkacak güçlü seslerin nerede olduğunu sordu.

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CHP ve destekçilerinin Canan Kaftancıoğlu'nu sahiplenip ondan bir kahraman yaratma çabasına girişmesini hayretle izlediğini belirten Hadi Özışık, AK Parti kanadının güçlü bir karşı duruş sergileyememesinden ötürü şaşkınlık yaşadığını anlattı.

Karşı mahalle bir olmuş, Canan Kaftancıoğlu’nu kahramanlaştırıyor diyen Hadi Özışık, 'AK Parti’de ekranlarda tozu dumana katabilecek, karşı tarafın algısını yerle bir edecek ağzı laf yapan bir tane adam yok mu?.' diyerek tepkisini dile getirdi.

AK Partililer neden konuşmuyor?

AK Partili isimlerin sessiz kalışlarına anlam veremediğini ifade eden Özışık, ortaya bir tepki koyan ismin Ümit Kocasakal oluşuna dikkat çekti ve şöyle konuştu;

''Bir iki kişi dışında niye başka AK Partililer çıkıp da ekranda konuşmuyor da Canan Kaftancıoğlu’nun pespayeliğini niçin AK Partililer değil de Ümit Kocasakal ortaya koyuyor ekranlarda. AK Parti’de konuşma makamındaki isimler, Grup Başkanvekilleri biraz dinlenmeye alınsa da ağzı laf yapacak isimler gelse daha işi olmaz mı?.