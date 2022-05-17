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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

İlan yayımlandı 14 kişi alınacak son başvuru tarihine dikkat

İlan yayımlandı 14 kişi alınacak son başvuru tarihine dikkat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sınavla 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

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TÜİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, Türkiye İstatistik Kurumu Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı, Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı istihdam edilecek.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜİK internet sitelerinde bulunan sınav ilanındaki şartları taşıyan adaylar, şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.

Başvurular, istenilen belgelerle en geç 1 Haziran mesai bitimine kadar gerçekleştirilecek.

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi TÜİK'in internet sitesinde 16 Haziran'da ilan edilecek.

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