Kemal Kılıçdaroğlu görünce çok kızmış! Canan Kaftancıoğlu'nu hemen sildirten afiş

Canan Kaftancıoğlu'na verilen tutuklama kararı sonrası mitingi İstanbul'a taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hazırlanan afişler çok kızdırdı. Canan Kaftancıoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı boyutta yan tarafında konumlandırıldığı afişi gören Kılıçdaroğlu iddialara göre "Eş başkan mıyız?" tepkisi vermiş.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası sonrası mitingi İstanbul'da yapma kararı almıştı. Hazırlanan afişlerde Canan Kaftancıoğlu'nun bulunması Kılıçdaroğlu'nun tepkisine yol açmış.

Sabah gazatesi yazarı Mahmut Övür CHP kulislerindeki konuşulan iddiayı şöyle yazdı:

Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nu sahiplenmesi, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. 21 Mayıs'ta yapılacak miting için Kaftancıoğlu da kolları sıvıyor ve bir afiş yaptırıyor.

Nasılsa miting onun için yapılıyor ya, bir tarafta Kılıçdaroğlu diğer tarafta kendi fotosu olan "Canan cesurdur, yüreklidir, bizimdir" yazılı bir afiş... Amaa...

Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu buna "Eşbaşkan mıyız" diye çok kızmış ve "Milletin Sesi" diye yeni bir afiş yaptırmış.

Bakalım meydanı hangi afiş süsleyecek.

CHP’nin İstanbul mitingi için hazırlanan afişlerde Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nun fotoğrafları kullanıldı. Afişte Kaftancıoğlu için “cesurdur”, “yüreklidir”, “bizimdir” ifadeleri kullanıldı.

Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 9 yıl önce attığı tweet’ler nedeniyle dava açılmıştı. Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'daki dosyası karara bağlandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.