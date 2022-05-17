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2018 seçimlerini bilen ORC paylaştı biri yüzde 8 kazandı diğeri yüzde 8 kaybetti

2018 seçimlerini bilen ORC paylaştı biri yüzde 8 kazandı diğeri yüzde 8 kaybetti

2023 seçimlerine yaklaşılırken seçim anket sonuçları merak konusu olmaya başladı. 2018 seçimlerini en doğru bilen araştırma şirketi olan ORC, AK Parti CHP ve İYİ Parti'nin son 15 ayındaki oy değişimlerini paylaştı.

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2023 yılında yapılması beklenen seçim öncesinde araştırma şirketlerinden yeni çalışmalar geliyor. Anket sonuçlarının daha çok merak edildiği şu dönemde son çalışma ORC araştırma şirketinden geldi.

Eski verileri bugünle kıyaslayan yeni çalışmada AK Parti, CHP ve İYİ Parti'deki oy değişimleri ay ay açıklandı.

Son 15 ayda oy oranları nasıl değişti?
Şubat 2021 ile Mayıs 2022 arasındaki oy oranlarının yayınlandığı çalışmada AK Parti ve İYİ Parti'deki belirgin değişiklik dikkat çekti. Son 15 ayda AK Parti yüzde 8 oy kaybederken İYİ Parti'nin oylarını yüzde 8 oranında artırdığı görüldü.

İşte 3 partideki oy değişiklikleri
AK Parti'nin, 2021'in Şubat ayında yüzde 36,8 oy oranı olduğu görülürken Mayıs 2022'de bu oran yüzde 28 olarak belirtildi.

CHP ne düştü ne çıktı
Grafikteki en az değişim CHP'nin oylarında görüldü. Partinin Şubat 2021 yılı itibarıyla yüzde 22,3 olan oy oranı 1,8 puanlık artışla Mayıs 2022'de yüzde 24,1 oldu.

Son 15 ayda oy oranını en çok artıran parti ise İYİ Parti oldu. Şubat 2021'de yüzde 10.8 oyu bulunan parti yaklaşık 8 puan daha hanesine kazandırarak Mayıs 2022'de yüzde 18,4'e yükseldi.

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