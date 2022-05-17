SADAT'ın ortağından flaş açıklama! 'Eğitim vermiyoruz silah satıyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde baskın yaptığı SADAT'tan yeni açıklama geldi. SADAT'ın ortaklarından biri olan Mehmet Naci Efe'den çarpıcı açıklamalar geldi. "Kılıçdaroğlu bizi arasa, 'Baş tacısınız' der, içeri alır kahve ısmarlarız" diyen Efe, "İnternet sitesinde yazsa da eğitim vermiyoruz, silah satıyoruz" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına giderek "Terörist yetiştiriyorlar" suçlaması yaptığı Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) ortaklarından Mehmet Naci Efe konuştu. ASELSAN’ın ve MKE’nin ürettiği askeri ürünleri, yurtdışında sattıklarını belirten Efe, yurtdışındaki faaliyetleri hakkında Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi olduğunu da söyledi.

İnternet sitesinde yazsa da eğitim vermiyoruz

BirGün'ün sorularını cevaplayan Mehmet Naci Efe, "Ben SADAT’ın ortaklarından biriyim ve yönetim kurulundayım. İnternet sitesinde eğitim verildiği yazsa da eğitim vermiyoruz. ASELSAN’ın, Makina Kimya Endüstrisi’nin (MKE) ürettiği ürünleri, yurtdışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz" dedi.

'Bunu nasıl kullanacağım' dediklerinde anlatıyoruz!

SADAT yöneticisi Efe, yaptıkları işe ilişkin olarak, "Örneğin; bir müttefik ülke bizden teklif istiyor ve biz her yere yazıyoruz. Dışişleri Bakanlığı’na yazıyoruz, ‘Bu ülke bizden teklif istedi’ diyoruz. ‘Tamam, sıkıntı yok’ denirse, örneğin MKE'nin ürününü istemişse onlarla bir araya getiriyoruz. Sonra ‘Ben bunu nasıl kullanacağım?’ diye sorduklarında da anlatıyoruz" dedi.

Türkiye'nin ürettiği silahları İslam ülkelerine pazarlıyoruz

SADAT'ın Türkiye’den izinsiz teklif dahi vermediğini belirten Efe, "Ben vatanımda üretilen ürünü Afrika ülkelerinde, İslam ülkelerinde pazarlayan ve satan bir kurum haline geliyorum. Bedava hizmet veriyorum ne güzel" diye konuştu.

Gayrinizami harp eğitimi teklif isteyenler oldu ama kesinlikle vermedik

İnternet sitelerinde gayrinizami harp eğitimi (pusu, baskın, yol kapaması, sabotaj) verildiğinin yazıldığı hatırlatılan SADAT ortağı Efe, "Biz sadece fikir veririz. 'Şunu böyle böyle yapacaksınız' deriz. Şu ana kadar da kesinlikle yapmadık. Bizden teklif isteyenler oldu ama yapmadık" ifadesini kullandı. İşte Mehmet Naci Efe'inin açıklamalarından bazı satır başları...

Libya'da herhangi bir hizmet vermedik...

- Libya’da biz herhangi bir hizmet vermiyoruz. Bizden teklif istediler ama biz hizmet vermedik. Sudan’dan teklif istediler ve orada danışmanlık hizmeti veriyoruz. Verdiğimiz hizmet şu, oradaki silahlı kuvvetlere askeri tesisler inşaatı yapılması için bir proje hazırladık. Onu da bir inşaat firmasıyla birlikte danışmanlık hizmeti vererek yaptık. Cesaret parkuru dediğimiz, atlama, zıplamayla ilgili bir sportif faaliyet alanı yapıldı.

Başka hiçbir ülkede hizmet vermedik

- Biz başka hiçbir ülkede eğitim, hizmet vermedik. Keşke verebilsek ama…

- Keşke milyon dolarlar kazansaydık da biz de bu ekonomik krizde zor durumda olmasaydık.

- Ben yönetim kurulu üyesiyim. Beni arayan olmadı, Başkanı arayan olmadı, Adnan paşayı (Tanrıverdi) arayan olmadı… Başkan (Kılıçdaroğlu) bizi arasa, biz ‘Baş tacısınız’ deriz. Alırız içeriye kahve ısmarlarız… Arasalar ilk önce ben giderim."