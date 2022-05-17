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İBB'den suya yine zam! CHP ve İYİ Parti teklif etti Daha geçen ay zam yapılmıştı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB'den suya yine zam! CHP ve İYİ Parti teklif etti Daha geçen ay zam yapılmıştı!

İSKİ'nin suya zam yapması görüşmesi İBB Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti tekifiyle gündeme geldi. 5 Nisan 2022 tarihinde yüzde 29'luk zam kabul edilmişti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB), CHP ve İYİ Parti grupları su fiyatlarına enflasyon oranında zam yapılmasını teklif etti.

İSKİ Genel Kurulu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel Kurul, gelecek haftaya ertelenirken CHP Grubu gündeme alınması için Genel Kurula tarife değişikliği teklifi sundu.

CHP ve İYİ Parti grupları adına CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı tarafından okunan teklife göre su fiyatlarına zam teklif edildi.

Balyalı, 2022 yılı su ve atık su tarifelerine mart ve nisan aylarına ait TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında artış yapılması için hazırladıkları teklifin gündeme alınarak, Tarife Komisyonuna havale edilmesini talep etti.

Teklif oy birliğiyle kabul edilerek komisyona havale edildi.

Öte yandan İSKİ Genel Kurulu Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Sancaktepe ilçelerinde yer alan çok sayıda taşınmazın satışıyla ilgili gündem maddeleri, Hukuk Komisyonu ile Altyapı Mesken ve Emlak Komisyonuna havale edildi.

İSKİ Genel Kurulu 23 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Nisan ayında zam yapılmıştı

İstanbul'da İSKİ'nin zam talebi Nisan ayında kabul edildi. Buna göre, konutta kullanılan suyun birim fiyatı yüzde 29'luk artışla, 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltilmişti

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