Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım! Pahalı satan da satıştan cayan da yandı

Hükümetin sağladığı kolaylıkları fırsat bilen ve ikinci el konut fiyatlarını fahiş artışlarla sabote eden isimlerle ilgili çalışmalar hız kazandı. 81 ilde harekete geçilirken bu tür indirimlerde sözleşme günü tapuda satıştan cayan ev sahipleriyle ilgili de adımlar atılıyor. Tespitler yapılırken bu şekilde ev sattığı sabit olan isimler için de vergi incelemesi söz konusu...

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Konut kredisi indirimi sonrası satılık konut ilanlarındaki ikinci el evlerle ilgili fahiş artışlar gündeme gelmişti. Hükümet bu artışları mercek altına alarak yeni adımlar geliştirdi.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli kredi açıklamasının ardından bazı fırsatçılar konutlara bir gecede yüz binlerce lira zam yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı paket açıklandıktan sonra fiyatları artıranları tek tek tespit etti. Bu kapsamda fahiş ev fiyatı artışı yapan bireyseller de dâhil 60 bin vurguncu tespiti yapıldı. Vurguncu listesindekiler tüketici hakları ve vergi boyutuyla incelemeye alındı.

Binlerce kişi satıştan caymış

İstanbul'da sadece bir tapu dairesinde 3500 harç işleminin iptal edildiği ortaya çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde vergi dairesi başkanları da emlak odaları ile işbirliği yaparak fahiş fiyatlara karşı inceleme başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkulde "düşük faizli" krediyi fırsatçılığa çevirip fiyatı artıranları tek tek tespit etti. Ucuz kredi paketi açıklanmadan önceki bireysel olanlar da dâhil bütün satış fiyatları tek tek çıkarıldı.

0,99 ve 0,89'luk konut kerdisi indirimi sonrası artışlar algoritmayla tespit edildi

Tüzel kişiler de dâhil fiyatları kim artırdıysa algoritmayla ortaya kondu. Paket sonrası aykırı işlem yapanlar tespit edildi. İlk etapta bireysel de dâhil 60 bin usulsüz işlem belirlendi. Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumlara iletildi. Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki vergi dairesi başkanları, emlakçı odaları ve komiteleriyle ile işbirliği yaparak saha çalışmalarına başladı. Fahiş fiyat artışları tüketici hakları ihlali, vergi boyutu ile incelemeye alındı.

"Tapudayken 300-500 bin lira fazla isteyen..."

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul'da sadece bir tapu dairesinde 3500 harç işleminin iptal edildiğine dikkat çekerek, "Tüketici kanunlarına alım satım konusunda koruyucu hükümler konulmalı. Bu hâkim durumu kötüye kullanmak, fırsatçılıktır. Hukukçular bir araya gelip bunun adını koymalı, yasal düzenleme yapılmalı" dedi.

Aşa, "Vatandaşın mülküne kimse müdahale edemez. Evim beş milyon lira dediğinde kimse bir şey diyemez. Ancak sabah 1.5 milyon olan daireyi öğlen 2 milyon liraya çıkarmak ahlaki değil. Faizlerin düşürüldüğü sabah bu tabloyla karşılaştık. Aynı gün yüzlerce emlakçı arkadaşımız aradı. Tapudayken 300-500 bin lira fazla isteyen, imza atmayan satıcılarla karşılaşıldı.

Harç yatırılmış, tapuda imzaya gidilmiyor, işlemler iptal ediyor. Alıcı mağdur oluyor. Ekonomiyi baltalamaya kimsenin hakkı yok. Biz de oda olarak vergi daireleri ile işbirliği yaparak kamuoyunu bilgilendireceğiz. Fahiş fiyat artışına gidenleri portföyümüze almayacağız. Müteahhitler, ev sahipleri ile bir araya geleceğiz" dedi.

"Sözleşmelere şerh konmalı"

Emlakçı odaları, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, satış sözleşmesi yapıldıktan sonra vazgeçilemeyeceği yönünde şerh konulması yönünde düzenlemeye gidilmesini talep etti. Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, "Vergi dairesiyle işbirliğiyle yapıyoruz. Biz de Ankara'da fahiş fiyata giden müteahhitleri, ev sahiplerini tespit ediyoruz. Müteahhit 1.5 ay önce 1 milyon daireyi 3 milyon liraya çıkardıysa bunun vergilendirme tarafına da bakılacak" dedi. Akçam, Ankara'da tapu dairelerinde de ciddi caymalar olduğunu ifade ederek, "Gayrimenkul danışmanlarının satışları sözleşme yapıyor, tapuda bozuluyor. Resmi emlak danışmanları sözleşme yaptıktan sonra şerh konulursa, vazgeçilmeyecek diye şerh konursa yükselişin önüne geçilebilir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bunu yazdık. Yanıt bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.