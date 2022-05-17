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Mutfak tüpüne zam geldi 10 yılda yüzde 386'yı aştı

Mutfak tüpüne zam geldi 10 yılda yüzde 386'yı aştı

Mayıs ayındaki zam furyası hızla devam ediyor. Yılın ilk gününde 238 lira olan tüpe sene başından bu yana ise yüzde 30 geldi.

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Hafta başından itibaren başlayan zam furyasına son olarak mutfak tüpü de eklendi. Gazete Duvar'ın haberine göre 12 kilogramlık mutfak tüpü İstanbul'da 301 TL'den 311 TL'ye çıktı. Bir yılda mutfak tüpündeki fiyat artışı yüzde 141 oldu. Yılın ilk gününde 238 lira olan tüpe sene başından bu yana ise yüzde 30 zam geldi.

5 Nisan'da 316 lira olan büyük tüpe 6 mayısta 15 lira indirim yapılmıştı. LPG'de yaşanan fiyat artışıyla birlikte bugünden itibaren 10 lira zam yapıldı. 2 kilogramlık küçük tüpün fiyatı dün 58.5 TL iken bugün 60.5 TL'ye yükseldi.

Ayrıca benzine de bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 68 kuruş zam gelmişti.

Mutfak tüpünün 2012’deki fiyatı 65 liraydı. 10 yılda küçük tüpün fiyatı 12 kilogramlık mutfak tüpüne yaklaştı. 2 kilogramlık küçük tüpün fiyatı dün 58 lira 50 iken bugün 60 lira 50 kuruşa yükseldi.10 yılda tüpe gelen zam yüzde 386’yı aştı.

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