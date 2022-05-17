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Kabus yeniden hortladı! Yaşlı kadın tedavi altına alındı

Kabus yeniden hortladı! Yaşlı kadın tedavi altına alındı

KARABÜK'te vücuduna kene yapıştığı tespit edilen 72 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

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Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasındaki fizik tedavi servisinde yatan bir kadının vücuduna kene yapıştığı belirlendi. Yaşlı kadın, kenenin çıkarılması için ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kadının vücudundaki kene, uzman ekiplerce çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olan kadından, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı olup olmadığının belirlenmesi için kan tahlili alındı.

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