Süleyman Soylu'dan Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı eylemine terörizm tepkisi

Atatürk Havalimanı'na iş makinelerin gelerek yıkım çalışması başlaması üzerine Canan Kaftancıoğlu önderliğinde CHP'lilerin tepki açıklaması yapmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor." dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu şunları söyledi:

İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçei olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.