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CHP İstanbul Atatürk Havalimanı'na giremedi Canan Kaftancıoğlu'ndan Katar iddiası

CHP İstanbul Atatürk Havalimanı'na giremedi Canan Kaftancıoğlu'ndan Katar iddiası

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'ndan son dakika haberler geliyor. CHP Canan Kaftancıoğlu'nun çağrısıyla saat 11.00'de buluşmak üzere Atatürk Havalimanı önünde toplandı. Polis Atatürk havalimanının içine CHP'lileri sokmadı. Canan Kaftancıoğlu basın açıklaması düzenleyip 'Katar ve Suudi Arabistan iddiasını dile getirdi. İşte Atatürk Havalimanı önünde yaşanan son dakika gelişmeler:

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İSTANBUL Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi yapımı için iş makinelerinin girişinin olmasıyla ortam gerilmeye başlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün bugün saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'nda buluşma için çağrı yapmıştı. Gelen son dakika haberlere CHP'liler Atatürk havalimanı içine alınmadılar. 

Polis kontrol noktası kurarak açıklama yapılması için Hazerfen Camii önünü işaret etti. Çevik Kuvvet polislerinin havalimanı girişlerini bariyerler kapattıkları görüldü. Bölgede polis helikopteri ve drone uçuruluyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal, kendilerine engel olmak isteyen polis müdürleriyle tartıştı.

Canan Kaftancıoğlu'ndan iddialar
Canan Kaftancıoğlu havalimanı içine girişlerinin engellediğini belirterek şunları söyledi:

-"Atatürk Havalimanı önünde açıklama yaparak, havalimanını katlederek çetelerin nasıl ihanet içinde olduğunu gösterecek ve makinelerin bulunduğu yerde açıklama yapacaktım. Ama ülkemizde mağdurları korumak yerine suçluluları koruyan anlayış olduğu için makinelerin pisti nasıl yerle bir ettiğinin görülmesini istemediler. Suçluluğun telaşı içindeler.

-İstanbul Havalimanının Atatürk Havalimanı ile beraber çalıştırılmamasının nedeni teknik nedenlerden kaynaklı değil. İstanbul ve Atatürk havalimanlarının aynı anda çalışacak şekilde düzenlenebileceği biliniyor. 

-Suçluluğun telaşı içindeler dedim ya, saraydakiler ve bir avuç şürekası... Gideceklerini gördüler, gitmeden önce 5'li çete eliyle vatandaşın cebinden çaldıkları çalacakları bir kör kuruşu aktarmak için yapıyorlar. 

Katar ve Suudi Arabistanlılara satacaklar
Genel Başkanımız iktidara geldiğimizde biz haksız hukuksuz yapılmış bütün işletmeleri inceleyeceğiz, denetleyeceğiz, hak ettiklerinden bir kuruş fazlaya yapıldıysa alacağız demişti. Bunun korkusunu yaşadıkları için bir an önce İstanbul Havalimanını Katarlı ve Suudi Arabistanlı iş birlikçilerine satmak istiyorlar. Ancak Katarlı ve Suudi Arabistanlı iş birlikçiler ticaretlerini düşünmezler mi? Elbette biz bu ülkeyi alırız diyorlar. Ama bizim orayı alabilmemiz için o bölgede başka havalimanı olmamalı, Atatürk Havalimanını kapatmalısınız diyorlar. Millet Bahçesi yapacağız adı altında Katar'a ve Suudi Arabistan'a peşkeş çekmek için İstanbul Havalimanını kapatıyorlar. Millet Bahçesi yapacağız diyerek 84 milyonu kandırmayı deniyorlar. 

Murat Kurum'dan açıklama: Mesele Atatürk Havalimanı değil
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi projesi ve tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum bir pistin acil durumlar için açık kalacağını vurgulayarak "Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projemize devam edeceğiz. Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmaksızın vatandaşlara açacağız" dedi.

Açık ve net söylemek gerekirse burada mesele çevre meselesi değildir. Gezi Parkı’nda mesele çevre meselesi değilse burada milyonlarca ağacın kesilmesine muhalefet nasıl tepki gösteriyor anlamış değiliz.

Ankara Millet Bahçemizdeyiz. Atatürk istismarı yapanlara burada başkent millet bahçelerini gezmelerini tavsiye ediyoruz. Bunlar korunuyor. Geleceğimiz emanet edeceğimiz çocuklarımıza da aktaracağız."

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