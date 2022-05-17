BIST 2.406
DOLAR 15,88
EURO 16,69
ALTIN 933,40
HABER /  DÜNYA

Rusya lideri Putin Türkiye'ye mi geliyor? Kremlin'den açıklama

Rusya lideri Putin Türkiye'ye mi geliyor? Kremlin'den açıklama

Rus lider Putin'in Türkiye'ye geleceği iddiaları basında yer almıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus lider Putin'in Türkiye'ye geleceği iddialarına ilişkin "Önümüzdeki haftalarda Putin'in, Ankara'ya ziyareti planlanmıyor. Ancak bu durum değişebilir" dedi.

Abone ol

Bir konferansta konuşan Peskov, “Her şeyin yolunda gideceğinden, zafere ve tüm hedeflerimize ulaşacağımıza eminim. Devlet başkanımız ülkeyi nereye götürdüğünü biliyor” dedi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ülkenin tamamının desteklediğini belirtti.

Rusya’ya karşı diplomatik, siyasi, ekonomik bir savaş yürütüldüğünü, ülkenin izole edilmeye çalışıldığını söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Eskisi gibi yumuşak bir dille onları 'dostane olmayan ülke' olarak adlandırıyoruz. Ancak ben artık bunların düşman ülkeler olduğunu söyleyebilirim, zira yaptıkları şey savaş” dedi.

Peskov, Rus lider Putin'in Türkiye'ye geleceği iddialarına ilişkin "Önümüzdeki haftalarda Putin'in, Ankara'ya ziyareti planlanmıyor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uykusundayken hayatını kaybetti! Usta oyuncu Maggie Peterson hayranlarını kahretti
Uykusundayken hayatını kaybetti! Usta oyuncu Maggie Peterson hayranlarını kahretti
Devlet Bahçeli'den Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Siyaset yasağıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir
Devlet Bahçeli'den Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Siyaset yasağıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir
THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü
THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü
Finlandiya ve İsveç'in NATO ikna ziyaretine Erdoğan'dan yorum: Hiç yorulmasınlar
Finlandiya ve İsveç'in NATO ikna ziyaretine Erdoğan'dan yorum: Hiç yorulmasınlar
Tarımda üretici enflasyonu uçtu! Kendi rekorunu yine kırdı
Tarımda üretici enflasyonu uçtu! Kendi rekorunu yine kırdı
Nisan ayı konut satış rakamları açıklandı artış yüzde 38.8 oldu
Nisan ayı konut satış rakamları açıklandı artış yüzde 38.8 oldu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe duyurdu: Canan Kaftancıoğlu 40'ın üzerinde dava açmış
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe duyurdu: Canan Kaftancıoğlu 40'ın üzerinde dava açmış
Spor ayakkabısı hediyeli kan bağışında izdiham yaşandı
Spor ayakkabısı hediyeli kan bağışında izdiham yaşandı
DS Automobiles mayıs ayı kampanyası yüzde 0,49 faizli kredi imkanı
DS Automobiles mayıs ayı kampanyası yüzde 0,49 faizli kredi imkanı
Türkiye en karanlık senaryoyu düşünmeli! Suriyeliler dönmezse azınlığa düşeceğiz
Türkiye en karanlık senaryoyu düşünmeli! Suriyeliler dönmezse azınlığa düşeceğiz