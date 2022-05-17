BIST 2.400
DOLAR 15,78
EURO 16,55
ALTIN 923,85
HABER /  GÜNCEL

Spor ayakkabısı hediyeli kan bağışında izdiham yaşandı

Spor ayakkabısı hediyeli kan bağışında izdiham yaşandı

GAZİANTEP'te Valilik, Kızılay ve Şahinbey Belediyesi tarafından spor ayakkabısı hediyeli kan bağışından yararlanmak isteyen binlerce kişi güneş altında saatlerce bekleyip kan verdi.

Abone ol

Kampanya doğrultusunda Demokrasi Meydanı'nda 12 saat süreyle vatandaşlardan kan alındı. Uzun kuyruk oluşturdu. Birçok aile ise çocuklarıyla birlikte kan vermeye geldi.

Sözcü'nün haberine göre, Kızılay'ın aynı meydanda sürekli kan bağışı kabul ettiği alanda, spor ayakkabı hediyesinin etkisiyle bir araya gelenler, çadırlarda kanlarını verip, spor ayakkabılarını alarak alandan ayrıldı. Kampanya öncesi yaklaşık 5 bin ünite beklenen kan bağışı, geçtiğimiz yıllardaki bağışı geçerek 3 bin 181 olarak gerçekleşti.

Bu yıl spor ayakkabısı dağıtılarak ilginin artırılması hedeflenen kampanyada beklenenin altında bağış yapılmasına karşın, geçtiğimiz yılların rekorunun kırıldığı açıklandı. Kızılay'ın stoklarına gönderilen yeni kan memnuniyetle karşılandı. Bağış sırasındaki uzunkuyruklar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
DS Automobiles mayıs ayı kampanyası yüzde 0,49 faizli kredi imkanı
DS Automobiles mayıs ayı kampanyası yüzde 0,49 faizli kredi imkanı
Türkiye en karanlık senaryoyu düşünmeli! Suriyeliler dönmezse azınlığa düşeceğiz
Türkiye en karanlık senaryoyu düşünmeli! Suriyeliler dönmezse azınlığa düşeceğiz
İstanbul’da ikiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi
İstanbul’da ikiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi
TUSAŞ'tan hava araçlarında bir millileştirme hamlesi daha
TUSAŞ'tan hava araçlarında bir millileştirme hamlesi daha
AFAD'dan İstanbul'da geniş çaplı deprem tatbikatı! 73 araçlık konvoy giriş yaptı
AFAD'dan İstanbul'da geniş çaplı deprem tatbikatı! 73 araçlık konvoy giriş yaptı
Çip fiyatlarına zam geliyor! Elektronik ürünlerin fiyatları artacak
Çip fiyatlarına zam geliyor! Elektronik ürünlerin fiyatları artacak
ABD hipersonik silah denediğini açıkladı
ABD hipersonik silah denediğini açıkladı
Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım! Pahalı satan da satıştan cayan da yandı
Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım! Pahalı satan da satıştan cayan da yandı
Ünlü anketçiden bomba kulisler! 30 kadar milletvekili İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partileriyle görüşüyor
Ünlü anketçiden bomba kulisler! 30 kadar milletvekili İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partileriyle görüşüyor
Çaya gelen zam sonrası market görevlisinin reyonları boşaltması görüntüleri olay oldu zabıta ceza kesti
Çaya gelen zam sonrası market görevlisinin reyonları boşaltması görüntüleri olay oldu zabıta ceza kesti