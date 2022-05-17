BIST 2.406
DOLAR 15,74
EURO 16,52
ALTIN 921,88
HABER /  GÜNCEL

AFAD'dan İstanbul'da geniş çaplı deprem tatbikatı! 73 araçlık konvoy giriş yaptı

AFAD'dan İstanbul'da geniş çaplı deprem tatbikatı! 73 araçlık konvoy giriş yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi merkezli deprem senaryosu üzerinden masa başı uzantılı saha tatbikatı gerçekleştirecek. Koordinasyonda kullanılacak mobil haberleşme araçları ve barınmada kullanılacak yaklaşık 3 bin çadırı taşıyan konvoy İstanbul'a giriş yaptı.

Abone ol

AFAD tarafından 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "İstanbul Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı"nda görev alacak araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş yaptı.

AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tahliye yerleştirme ve planlama grubunun Kağıthane merkezli uygulamalar gerçekleştireceğini söyledi.

Aysu, "Kağıthane merkezindeki 3 toplanma alanında vatandaşlarımızın toplanması, daha sonra transfer alanlarına nakledilmesi, kara, hava ve deniz yoluyla ayrılacaklara işlemlerle ilgili hem masa başı hem de saha uygulamaları gerçekleştireceğiz." dedi.

Yaklaşık 3 bin çadırın vatandaşların kullanımı için hazır hale getirileceğini kaydeden Aysu, şunları kaydetti:

"Verilecek hizmetler de burada canlandırılıyor olacak. Burada İstanbul'un afete hazırlığı kapsamında yapmış olduğumuz Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki uygulamaları ve koordinasyonun güçlendirilmesini burada test edeceğiz. 13 afet grubu, 300 araç, yaklaşık 4 bin personel bu tatbikatta bizzat görev alacak. İlk defa İlçe Afet Yönetim Merkezi de faaliyetlerde kullanılıyor olacak. 73 araçlık konvoy hem 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden bu sabah İstanbul'a giriş yaptı. Koordinasyonda kullanılacak mobil haberleşme araçları ve barınmada kullanılacak yaklaşık 3 bin çadırı taşıyan konvoy İstanbul'a giriş yapmış oldu.”

ÖNCEKİ HABERLER
Çip fiyatlarına zam geliyor! Elektronik ürünlerin fiyatları artacak
Çip fiyatlarına zam geliyor! Elektronik ürünlerin fiyatları artacak
ABD hipersonik silah denediğini açıkladı
ABD hipersonik silah denediğini açıkladı
Ünlü anketçiden bomba kulisler! 30 kadar milletvekili İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partileriyle görüşüyor
Ünlü anketçiden bomba kulisler! 30 kadar milletvekili İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partileriyle görüşüyor
Çaya gelen zam sonrası market görevlisinin reyonları boşaltması görüntüleri olay oldu zabıta ceza kesti
Çaya gelen zam sonrası market görevlisinin reyonları boşaltması görüntüleri olay oldu zabıta ceza kesti
Kemal Kılıçdaroğlu görünce çok kızmış! Canan Kaftancıoğlu'nu hemen sildirten afiş
Kemal Kılıçdaroğlu görünce çok kızmış! Canan Kaftancıoğlu'nu hemen sildirten afiş
SADAT'ın ortağından flaş açıklama! 'Eğitim vermiyoruz silah satıyoruz'
SADAT'ın ortağından flaş açıklama! 'Eğitim vermiyoruz silah satıyoruz'
İlan yayımlandı 14 kişi alınacak son başvuru tarihine dikkat
İlan yayımlandı 14 kişi alınacak son başvuru tarihine dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de bugün yayınlandı 1 Haziran'dan itibaren yüzde 25 zamlı
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de bugün yayınlandı 1 Haziran'dan itibaren yüzde 25 zamlı
Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bugün bu yollar kapalı
Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bugün bu yollar kapalı