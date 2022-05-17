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İzmir’de dehşetin ayrıntısı ortaya çıktı: Önce keserle öldürüp sonra yaktılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir’de dehşetin ayrıntısı ortaya çıktı: Önce keserle öldürüp sonra yaktılar

 İzmir’in Çeşme ilçesinde kayıp ihbarı yapılan ve bekçilik yaptığı öğrenilen Adem Tan'ın cinayete kurban gittiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, kayıp olduğu ihbarı yapılan evli 2 çocuk babası ve inşaat bekçilik yaptığı öğrenilen Adem Tan'ın (66) bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, ilçede hurdacılık yapan Ümit G. ve imam nikahlı eşi Necla T.’nin, Adem Tan ile aralarında husumet olduğunu belirledi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Ümit G. ile Necla T.’yi yakalanarak gözaltına alındı.

Cesetten kurtulmak için yakmaya çalıştılar
Gözaltına alınan imam nikahlı çift emniyetteki sorgularında, Adem Tan’ın imam nikahlı eşini rahatsız ettiğini ve bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın üzerine de keserle başından vurarak öldürdüklerini ve cesetten kurtulmak için battaniyeye sarıp yaktıklarını söyledikleri ortaya çıktı.

Öte yandan, Ümit G. ve imam nikahlı eşi Necla T. emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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