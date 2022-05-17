Devlet Bahçeli'den Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Siyaset yasağıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararıyla ilgili değerlendirmesinde "CHP'nin İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmış, siyaset yasağıyla tasfiye olduğu netleşmiştir." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, gündeme ilişkin yorumlarda bulundu.

Konuşmasında Millet İttifakına tepki gösteren Bahçeli: "Fuzuli suçlamalar, şikayetler makul ve mantıklı değildir. Zillet ittifakı yıkmaktan, bozmaktan, akıntıya karşı kürek çekmekten başka bugüne kadar ne söylemiş, ne önermiştir? Bu muhalefet ziyandadır, zillettedir, iktidara değil ülkesine ve milletine muhaliftir." dedi.

"Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak zorundadır"

Bahçeli, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili verilen karara ilişkin "Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. Adalet ve hukuku temelinden istismar eden CHP Genel Başkanı soluğu milletvekilleriyle İstanbul'da almış, şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul'a yalın ayak yürür diye bekliyorduk." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Kılıçdaroğlu'na seslendi: Türk Devleti'ne seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır?

"Bizim doğrudan muhatabımız kriminal vaka haline gelmiş il başkanı değildir. Türk yargısı hükmünü vermiş, bu konu kapanmıştır. CHP'nin İstanbul İl Başkanı özellikle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ne seri katil demiş, Cumhurbaşkanına hakaret ederek suç işlemiştir. Zanlının 3 ayrı suçtan aldığı hapis cezaları, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştır. CHP Genel Başkanı, bize açık açık söylemelidir. Türk Devleti'ne seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu, susma, saklanma, devlete seri katil demek namertliktir diyecek dirayeti göster. Yaparsan eyvallah, yapmazsan bu ihanete, bu suça sen de ortak sayılırsın. Şerefsiz bühtanın sen de faili olmaktan kurtulamazsın.

Siyasi ve fikri görüş ayrılıkları ortak milli ve manevi değerlerde kenetlenmenin önünde engel teşkil etmemelidir. Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı olmalıdır. Sevincimiz aynı değilse sorarım size acımız nasıl aynı olacaktır. İncir kabuğunu doldurmayan bayağı eleştiriler ahlaki değildir. Zillet İttifakı yıkmaktan, bozmaktan, yozlaştırmaktan başka bugüne ne yapmış, ne önermiş, ne söylemiştir?

Kılıçdaroğlu, zulme son vereceklerini iddia etmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu şimdi iyi dinle; bebek katilinin posterleri altında konser veren sözde şarkıcı müsveddelerine sahip çıkmak zulmün ta kendisidir. Zulüm devlete katil demektir, zalim ise buna ses çıkarmayan alçaktır. Sayın Kılıçdaroğlu zalimi görmek istersen, abartısız ifade ediyorum ki Türkiye düşmanlarıyla çekildiği aile fotoğraflarına, aldığın talimat listelerine dikkatle bakman yeterlidir. Türk milletinin her ferdi onurludur, saygındır.