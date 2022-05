Uykusundayken hayatını kaybetti! Usta oyuncu Maggie Peterson hayranlarını kahretti

Andy Griffith Show ile hatırladığımız ünlü oyuncu Maggie Peterson 81 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu ve müzisyen olarak başarılı bir kariyere sahip olan Maggie Peterson, 81 yaşında aramızdan ayrıldı. İkonik şarkıları ve 'The Andy Griffith Show' ile 1960'lı yıllarda şöhreti yakalayan Peterson'ın ölüm haberini ailesi sosyal medyadan duyurdu. Açıklamada "Maggie teyze uykusundayken huzur içinde hayatını kaybetti" denildi.



Maggie Peterson'ın 2021'de kaybettiği eşi Gus'ın ardından sağlığının bozulduğu öğrenildi. Andy Griffith Show'da Charlene Darling karakterini canlandıran ünlü oyuncu ayırca Angel in My Pocket Love American Stayle, Green Acres ve The Odd Couple gibi yapımlarda da boy göstermişti. Andy Griffith Show'da seslendirdiği üç şarkı "Salty Dog", "Slimy River Bottom" ve "Boil That Cabbage Down" döneminin ikonik şarkıları arasında yer almıştı.