Fena geliyor bugün İstanbul'da! Meteoroloji ve Orhan Şen'den son dakika duyurusu
İSTANBUL için meteoroloji ve AKOM'dan son dakika uyarılar geliyor. İstanbul'da bugün saat 12.00'den sonra şiddetli yağmur bastıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmininde bir çok ili de uyardı. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den de şiddetli yağış uyarısı geldi. İşte son uyarılarla hava durumu:
Bugün itibariyle Türkiye şiddetli bahar yağmurları alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde arka arkaya son dakika uyarıları veriliyor. İstanbul için de bugün öğle saatlerinden sonra çok şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları da düşüyor. Meteoroloji Profesörü de şiddetli yağışlar olacağını haber verdi. İşte meteorolojinin sitesinde yer alan son dakika uyarıları ve son hava durumu tahmini:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 - 23 Mayıs 2022 tarihli hava tahminine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Perşembe günü kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. 18 Mayıs çarşamba günü İstanbul'da çok kuvvetli yağmur var. Meteoroloji sitesinde yer alan uyarı şöyle:
-18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul’un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bugün şiddetli yağış beklenen iller ise şöyle: Meteorolojinin yayınladığı son tahminlere göre bugün Marmara, İç Ege, Doğu Anadolu'da çok kuvvetli yağışlar etkili olacak. Şiddetli yağış görülecek iller listesi şöyle: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Kütahya, Bilecik, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis
Kar yağışı bile var : Meteorolojinin yayınladığı son hava durumu tahmininde şiddetli yağmurla birlikte kar yağışı uyarısı da bulunuyor. Meteoroloji sitesinde şu uyarı yer alıyor:
-Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Perşembe sabah saatlerine kadar Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde , Perşembe günü ise Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarının görülmesi beklenmektedir.