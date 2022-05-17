Dolar 16 lira mı olacak neden yükseliyor? Aniden fırladı kritik eşiği geçti altın da uçuşa geçti

Dolar/TL'de yükseliş ivmesi devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde dolar/TL kuru yüzde 2'ye varan yükseliş kaydetti. Dolar şu sıralar 15.5 seviyesini geçti 16 liraya doğru gidiyor. Altın da fırladı gram 930 lira oldu.

Abone ol

Türk lirasının dolar karşısında değer kaybı haftanın ikinci işlem gününde de devam etti. Dolar/TL kuru yüzde 2'ye varan yükselişle 15,86 seviyesinin üzerini test etti. Dolar/TL 10 gün öncesine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti.

Dolar şu sıralar 15.86 liradan işlem görürken, Euro da 16.67 seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 912,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 2 artışla 930 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.527 lira, Cumhuriyet altını da 6.230 liradan satılıyor.