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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter gerçeklerini öğrenin Elon Musk hüsrana uğradı: Fiyatı düşürebilir

Twitter gerçeklerini öğrenin Elon Musk hüsrana uğradı: Fiyatı düşürebilir

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının askıda olduğunu duyuran Elon Musk, fiyatı daha da aşağıya çekebileceklerini söyledi.

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Twitter, bu ayın başlarında, ilk çeyrekte para kazanılabilir günlük aktif kullanıcıların yüzde 5'inden daha azının yanlış veya bot hesap olduğunu açıklamıştı. Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu rakama inanmadığını ve Twitter için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Elon Musk, Miami'de basına kapalı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Twitter yetkililerinin sahte hesaplar konusunda kendisini yanlış yönlendirdiğini savundu ve "Daha fazla soru sordukça endişelerim artıyor.” dedi. Analistlere göre Elon Musk, satışta fiyatı düşürmek için Twitter'daki sahte hesaplardan bu kadar sık bahsediyor.

Twitter'ı almaktan vazgeçebilir
Öte yandan son dönemde yaptığı açıklamalar, Elon Musk'ın Twitter'ı almaktan vazgeçebileceği yorumlarına da yol açıyor. Twitter satışında yeni bir fiyat pazarlığının mümkün olduğunu söyleyen ünlü milyarder, Twitter'ı satın almaktan vazgeçebileceği iddialarını reddetti ve hala oldukça kararlı olduğunu söyledi.

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